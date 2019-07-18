Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile bir yılı dolduran yeni hükûmet sisteminde ortaya çıkan problemlerin çözümü için ilk adım atıldı. AK Parti’nin hukukçu kurmayları ortaya çıkan problemleri dört ana başlıkta topladı ve çözüm önerilerini belirledi.

KARARNAME YETKİSİ

AK Parti’nin hukukçuları ile Cumhurbaşkanlığı bürokrasisinin geçen hafta yaptığı toplantılarda, Cumhurbaşkanı’nın kararname yetkisini daha çok tayinler için kullandığı, kanuni düzenlemeler konusundaki kararname yetkisinin geri planda kaldığı belirlendi. AK Parti’nin hukukçuları, Cumhurbaşkanı’nın kararname yayımlama yetkisini tam olarak kullanması gerektiği yönünde görüş bildirdi. AK Parti kurmayları “Belli konularda Meclis’e kanun teklifi vermek yerine, kararname yayınlanarak çözüm bulunabilecekken, bu yol tam olarak kullanılmıyor. Yasama güçlendirilsin ama kararname konusu olabilecek her düzenleme Meclis’e gelmeden çıkarılabilir” değerlendirmesi yaptı. Toplantılarda, kanun tekliflerinin sonundaki yürütme bölümünde yer alan ‘Bu kanunu Cumhurbaşkanı yürütür’ ifadesi yerine ilgili bakanlıkların yazılmasının daha doğru olacağı da belirtildi.

YARDIMCI KOORDİNASYONU

Parlamenter sistemdeki ‘Müsteşarlık’ kurumunun kaldırılıp, bu yetkilerin bakan yardımcılarına verilmesinden sonra imza süreçlerinde yaşanan sıkıntılar da gündeme geldi. AK Parti kurmayları “Bakan yardımcıları ‘Bu benim görev alanıma girmiyor’ diyerek kendisine iletilen bir problemi başka bir yardımcıya havale ediyor, çözümü de uzun zaman alıyor. Ya da bu konudaki imza süreçleri yine ‘Yetkim yok’ denilerek uzatılıyor” dedi. Bakanlıklardaki birden fazla bakan yardımcısının ‘görev alanlarından’ kaynaklı sıkıntıların çözümü için, yardımcılar arasındaki koordinasyon sağlayacak ‘başyardımcılık’ gibi bir mekanizma oluşturulması tavsiye edildi.

BÜROKRASİ AYAK UYDURAMIYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin üzerinden bir sene geçmesine rağmen bürokrasinin yeni sisteme ayak uyduramadığı, özellikle bürokratik işleyiş konusunda aksaklıklar yaşandığı belirlendi. AK Parti’nin hukukçuları, yeni hükûmet sisteminin ana hedefinin bürokratik süreçlerin azaltılması ve işleyişin hızlandırılması olmasına rağmen birçok bürokratın hâlen eski sistemdeki alışkanlıklarla hareket ettiğini dile getiriyor. Bu kapsamda bürokrasideki süreçler konusunda yeni bazı adımlar atılması istendi.

YASAMA VE YÜRÜTME İLİŞKİSİ

Meclis ile hükûmet arasındaki kopukluğun giderilmesi, milletvekillerinin kanun teklifi hazırlama süreçlerinde daha aktif olması ve muhalefetin de zaman zaman bu hazırlık süreçlerine dâhil edilmesi gerektiği gündeme gelen teklifler arasında yer alıyor. AK Parti kurmayları “Sokağın gündemi ile Meclis’in gündemi paralel gitmeli. Bakanlar veya bürokrasi vatandaşın gündemini bilmeyebilir. Ama milletvekilleri, beklentilerin ne olduğunu, hangi adımların atılması gerektiğini biliyor. Bu sebeple kanun teklifleri hazırlanırken veya bir düzenleme gündeme getirilecekse politikalar belirlenecekse buraya sokağın gündemini milletvekilleri taşıyabilir” değerlendirmesini yaptı.

NÖBETÇİ BAKAN UYGULAMASI

Cumhurbaşkanı’nın, milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarında en çok gündeme gelen konulardan biri olan bakanlara ulaşılamaması probleminin de Meclis’te nöbetçi bakan uygulaması ile aşılması planlanıyor. Bu kapsamda, 1 Ekim’den itibaren her hafta bir bakanın TBMM’de nöbetçi olarak görevlendirileceği belirtiliyor.