Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti, yarından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarına başlıyor. Erzurum’dan başlayarak Şanlıurfa, Nevşehir, Bursa, Afyonkarahisar ve Samsun’a giderek belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, bütçe ve etkili iletişim gibi eğitimler verecek olan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, başarılı belediye başkanlarıyla yeni belediye başkanlarını da buluşturacak. Toplantılarda bilgi ve tecrübe paylaşımının yanı sıra illerin kendine has sorunlarını ilgilendiren Bakanlıkların bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri bu toplantılara davet edilecek.

TECRÜBE PAYLAŞIMI YAPILACAK

Belediyelerin ihtiyaçlarının belirleneceği toplantılarda, belediyeler arası tecrübe paylaşımı da yapılabilecek. AK Partili belediyeler kendi sorumluluk alanları içerisinde gerçekleştirdikleri başarılı projeleri, başka AK Partili belediyeler tarafından da uygulanması için proje havuzu oluşturulmuştu. Projeler arasında alt yapı, ulaşım, toplu taşıma, sosyal işler, kültürel faaliyetler gibi başlıklarda projeler bulunurken; Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathaneleri Projeleri’nin başarılı uygulama örnekleri de yer alıyor. Belediyeler talep ederlerse proje havuzlarından yararlanabilecek. Bu sayede başarılı belediyelerin kendi alanlarında hayata geçirdikleri tecrübelerin de bu şekilde paylaşılması sağlanacak.

TEKLİFLER SUNULACAK

Ayrıca, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı belediyeler için proje tavsiyesinde de bulunacak. Talepte bulunan belediyeler için uygun projeler belirlenecek. Yarın başlayacak olan ve bütün bölgelerde yapılması planlanan belediye başkanları toplantılarında konu detaylı olarak belediye başkanlarına anlatılacak.