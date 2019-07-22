Ankara ABD'den önemli bir heyeti ağırladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi. Suriye'deki gelişmeler ve güvenli bölge konuları masadaydı.
Toplantıda ayrıca; siyasi süreç, İdlib, ve Anayasa Komitesi konuları ele alındı. (TRT Haber)
Ankara'daki kritik görüşme sona erdi
22.07.2019 - 17:19 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD ve Türk heyetleri arasındaki toplantıda; siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge, Anayasa Komitesi konuları ele alındı.
Ankara ABD'den önemli bir heyeti ağırladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi. Suriye'deki gelişmeler ve güvenli bölge konuları masadaydı.
Etiketler : Dışişleri,ABD,heyet,Türkiye,Jeffrey,
638845 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/638845.aspx
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