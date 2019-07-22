Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara ABD'den önemli bir heyeti ağırladı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Ankara'ya gelen heyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile bir araya geldi. Suriye'deki gelişmeler ve güvenli bölge konuları masadaydı.



Toplantıda ayrıca; siyasi süreç, İdlib, ve Anayasa Komitesi konuları ele alındı. (TRT Haber)