Konya'da boşanma aşamasındaki karısını 22 yerinden bıçaklayarak öldüren Abdullah Küçüktaşdemir, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti reddeden zanlı, "Bana iftira atıyorlar hatta kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Kayınvalidem yüzünden yuvamız bozuldu" sözleriyle kendini savundu.

25 Ekim saat 18.30 sıralarında Konya merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi'nde Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki eşi öğretmen Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders vereceği site önüne kadar takip etti.

22 YERİNDEN BIÇAKLADI

Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah Küçüktaşdemir, yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesiyle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karısını 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü! "Kolumda Ebru yazıyor" diyerek kendini savundu

"AKLIN VARSA KONYA'YI TERK ET" DEMİŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlarken, tutuklu olan zanlı hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede katil zanlısı kocanın eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen, yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi. Zanlının telefonunda yapılan inceleme sonrası olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıkarken, olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.

"KOLUMDA 'EBRU' YAZIYOR"

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla dava açılan Abdullah Küçüktaşdemir'in yargılanmasında karar duruşması görüldü.

Zanlı koca duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyetince son olarak söylemek istedikleri sorulan katil zanlısı, "Ben para pul düşkünü değilim, bana iftira atıyorlar. Kolumda 'Ebru' yazıyor başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim. Eşimin annesi yüzünden, yuvamız yıkıldı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Abdullah Küçüktaşdemir'e ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

