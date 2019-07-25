Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

CHP’nin yaptığı iptal başvurusunu görüşen Yüksek Mahkeme, Kıyı Kanunu’nun 7’nci Maddesi’ne eklenen tartışmalı ek 2 maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi. AYM, düzenlemelere ilişkin yürürlüğün durdurulması talebini ise reddetti. Söz konusu alanlarda yapılacak yapı ve yapılaşmanın hangi ilkelere, kurallara ve sınırlamalara tabi olacağının düzenlenmediği aktarılan kararda “Alanlarda yapılacak yapılara ilişkin olarak kıyı hukuku rejimi yönünden tabi olunacak herhangi bir kural bulunmamakta ve bu konuda denetimsiz bir alan oluşmaktadır. Bu durum devlete verilen çevreyi ve kıyıları koruma görevinin yerine getirilmesine engel oluşmaktadır” denildi.

AYM ayrıca, Danıştay 6. Dairesinin başvurduğu Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a eklenen “Sivriada’da yapılacak planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi değildir” hükmünü de iptal etti.