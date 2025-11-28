Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti kapsamında Ankara ve İstanbul’un ardından İznik’e gerçekleştireceği ziyaret merak konusu oldu. Vatikan’ın açıkladığı resmi programa göre Papa’nın İznik’te katılacağı dini törenler ve güzergah netleşirken ziyaretin saatleri ve içeriği araştırılıyor.

Papa 14. Leo, Türkiye temaslarını sürdürüyor. Göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Papa’nın programında Ankara, İstanbul ve İznik yer alıyor. Özellikle İznik’te düzenlenecek 1700. yıl anma töreni, ziyaretin en dikkat çeken duraklarından biri olarak öne çıktı.

PAPA İZNİK'E NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Papa 14. Leo’nun İznik ziyareti, programın ikinci günü olan 28 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Papa’nın sabah saatlerinde İstanbul’daki Saint Esprit Katedrali’ndeki buluşmasının ardından helikopterle İznik’e geçmesi planlanıyor. Resmi kaynaklar, ziyaretin öğleden önce başlayacağını ve gün içinde törenlerin tamamlanacağını belirtiyor.

İznik’teki program, tarihi batık bazilikanın bulunduğu alanda gerçekleştirilecek anma etkinliği olacak. Papa’nın burada düzenlenecek törene katıldıktan sonra aynı gün içerisinde tekrar İstanbul’a döneceği, akşam saatlerinde Vatikan Temsilciliği’nde ruhani liderlerle görüşmelere devam edeceği ifade ediliyor.

PAPA 14. LEO İZNİK ZİYARETİ PROGRAMI

Papa, Hristiyan dünyasında önemli bir yere sahip olan batık bazilikada düzenlenen Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılında anma törenine katılacak. Etkinlik, hem dini hem de tarihi açıdan sembolik bir anlam taşıyor. Papa’nın tören alanında dua ederek kısa bir konuşma yapması bekleniyor.

28 Kasım Cuma günü İznik'e giden Papa’nın törenin ardından aynı gün İstanbul’a dönüş yapağı öğrenildi.

