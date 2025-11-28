Van'da kırsalda Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (VEDAŞ) ait elektrik direği devrildi. Yere düşen enerji hattına temas eden çok sayıda yaban hayvanı, akıma kapılarak telef oldu.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Gendelova ve Gölyazı mahalleleri arasındaki kırsal bölgede geçen ay yaşanan olay, bölgede hayvan çiftliği bulunan Erkan Kızıltaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hayvanların su veya yiyecek ararken bölgeden geçip düşen enerji hattına temas ettikleri değerlendiriliyor.

Vanda korkunç görüntü! Enerji hattına temas eden çok sayıda yaban hayvanı öldü

"ELEKTRİK DİREKLERİ YENİLENMELİ"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Erkan Kızıltaş, bölgede besicilik yaptığını ve o gün komşu bir köye hayvan almaya giderken bu manzarayla karşılaştığını söyledi. Ağaç direğin fırtına nedeniyle devrildiğini belirten Kızıltaş; 6 tilki, 3 yaban domuzu ve bir karganın elektrik akımına kapılarak telef olduğunu belirtti. Kızıltaş, benzer bir durumun yeniden yaşanmaması için Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (VEDAŞ) bölgedeki ağaç direkleri yenilemesi gerektiğini vurguladı.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası