Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyaretinde İznik'in öne çıkması şehrin Hristiyanlık tarihindeki önemli konumunu yeniden gündeme taşıdı. 1700. yılı anılan Birinci İznik Konsili’nin anlamı, Papa’nın ziyaret programı ve İznik’in inanç dünyasındaki sembolik rolü araştırılıyor.

Papa 14. Leo’nun Ankara ve İstanbul temaslarının ardından İznik’te düzenlenecek anma etkinliklerine katılacak olması, gözleri antik kente çevirdi. Hristiyanlığın ilk ekümenik konsilinin toplandığı yer olarak kabul edilen İznik, yüzyıllar sonra yeniden uluslararası bir ziyaretle gündemde.

PAPA İZNİK'E NEDEN GİDECEK?

Papa 14. Leo’nun İznik'i Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl anma etkinlikleri nedeniyle ziyaret ediyor. Vatikan’ın resmi programına göre Papa, İstanbul’daki sabah toplantılarının ardından helikopterle İznik’e geçerek batık bazilika yakınlarında düzenlenen törene katılacak.

Ziyaret aynı zamanda Ortodoks ve Katolik kiliseleri arasındaki diyalog sürecine katkı sağlaması açısından dikkat çekiyor. Papa’nın İznik’te düzenlenecek anma programında dua etmesi ve kısa bir konuşma yapması planlanıyor.

Papa İznike neden gidecek, İznik Konsili nedir? İznikin önemi!

İZNİK KONSİLİ NEDİR, NEDEN ÖNEMLİ?

Birinci İznik Konsili, MS 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla İznik’te toplanan ve Hristiyanlığın temel inanç ilkelerini belirleyen ilk ekümenik konsildir. Konsilde Baba-Oğul-Kutsal Ruh anlayışı ve Paskalya’nın kutlama tarihi gibi temel konular karara bağlandı. Bu kararlar, bugün Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinde kabul gören inanç temellerinin kaynağını oluşturuyor.

Konsilin en bilinen sonucu olan İznik İnanç Bildirgesi, Hristiyanlığın ilk kapsamlı inanç metni olarak kabul ediliyor ve dünya genelindeki birçok kilisede ibadet sırasında hala okunuyor. Bu yönüyle İznik, Hristiyanlık tarihi açısından bir dönüm noktası olarak önemini koruyor.

İREM ÖZCAN

