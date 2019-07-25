Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'daki AYM yemin törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın katıldığı yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Yemin töreni ile birlikte Selahaddin Menteş de AYM üyeleri arasına katılacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından AYM Başkanı Zühtü Arslan kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Arslan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012'den bugüne kadar 236 bin civarındaki başvurudan 190 binini karara bağladık.

İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesinin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi."