Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükûmeti (KKTC), 1974’ten beri kapalı olan ve ‘Hayalet Şehir’ olarak bilinen Maraş’ın açılması için çalışmalara hız verirken, Ankara da tam destek veriyor. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, bugün KKTC’ye ziyarette bulunacak. Akar’a ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün refakat edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar görüşecek olan Akar, daha sonra beraberindeki heyetle Boğaz Şehitliği’ne gidecek ve Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret edecek.

ÇALIŞMA BAŞLADI

Bir zamanların en gözde turizm ve eğlence merkezi olan Kapalı Maraş’ın 45 sene sonra yeniden yerleşime açılması için uzman ekipler bölgede araştırmalarına başladı. Askeri güvenlik bölgesi olması sebebiyle basın ve sivillerin girmesi yasak olan şehirde yapılacak envanter çalışmalarının ardından KKTC tarafının gözetiminde hak sahiplerince yerleşime açılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile haftalık olağan görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Ersin Tatar “Envanter çalışmaları ardından diğer adımlar atılacak’’ ifadelerini kullandı. Tatar ekiplerin bölgede çalıştığını söyleyerek “Envanter çalışmaları dediğimizde sadece oradaki yıkık harap olmuş binalar değil aynı zamanda tapularla belgelerle orada vakıf malları da dâhil olmak üzere oradaki bütün mal mülk ve diğer değerlerin kayıt altına alınmasıdır. Bunlar eskinden de yapılmıştı, şimdi şu anda çok daha fazla belgeye ulaşılmıştır. Gerek bizim vakıflar idaresinden gerek Ankara da dâhil olmak üzere diğer merkezlerden bütün bunların çalışmaları sürdürülmektedir” dedi.

TATAR: NİYETİMİZ BELLİ

Bu çalışmanın bir yankı uyandırdığını da ifade eden Tatar, envanter çalışmalarından sonra diğer adımların da atılacağını kaydetti. Tatar “Diğer adımlar dediğimizde niyetimiz bellidir. Her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz Maraş’ın Türk yönetiminde yerleşime açılmasıdır” dedi.