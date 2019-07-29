Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Eruh bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29.07.2019 - 03:53 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 03:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler : siirt,siirt pkk,pkk operasyon,
640251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640251.aspx
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