Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesi Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan tarafından çökertildi. Bitkin düşene kadar zanlıların peşinden koşan TİM Komutanı Gürdoğan, zanlılardan 4'ünü yakalamayı başardı. Gürdoğan, tek tek yakaladığı zanlılardan kimini araca kilitleyerek, kimini ise iple bağlayarak etkisiz hale getirdi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube ekipleri ile Nizip Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gaziantep'in Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde organize şekilde hırsızlık yapan şebeke üyelerinin bulunduğu bir otomobil takip altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Turnalı mevkisinde oluşturulan kontrol noktasında yapılan dur ihtarına rağmen kaçan F.Ö idaresindeki 27 ADK 265 plakalı aracın durdurulabilmesi amacıyla Nizip ilçe girişinde kontrol noktası oluşturularak yola kapan kuruldu.





