Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE



Afrika açılımının ardından diplomaside yeni bir adım atmaya hazırlanan Türkiye, Asya kıtasının yıldızı parlarken bu yükselişte yerini almak için kolları sıvadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlenen 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nda “Yeniden Asya” (Asia Anew) ismi verilen yeni açılımı duyurdu. Çavuşoğlu, Asya ile ilişkilerin geliştirilmesi için iki yeni girişimde bulunacağını belirterek, şunları kaydetti:



“Avrupa’da ve Avrupalı olmak gibi, Asya’da ve Asyalı olmak da bizim için değerlidir. ‘Yeniden Asya’ adını verdiğimiz açılımı buradan ilan ediyoruz. İlişkilerimizi, bundan sonra bütüncül bir çerçeve dâhilinde daha da ilerleteceğiz. 21’inci yüzyılda ekonomide ve diplomaside, sahada ve masada etkili olmak, Asya ile el ele olmayı gerektirir. Uluslararası toplum Asya’da daha fazla yer almak için bir rekabet halindedir. Hâlbuki dünyanın bu en dinamik bölgesinde bizim köklerimiz derindir. Avrupa’da ve Avrupalı olmak gibi, Asya’da ve Asyalı olmak da bizim için değerlidir. Bizi biz yapan, özel yapan hasletlerden biri bu iki sacayağında yükselmemizdir. Türkiye’nin Asya politikası başarılı olmuştur. Şimdi ise, mevcut yaklaşımımızı zamana uyduracak ve geleceğe taşıyacak yeni bir açılıma ihtiyaç vardır. Asya’nın farklılıklarını gözeten, ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir politikayı oluşturma zamanı gelmiştir.



KONUMUMUZ PEKİŞECEK

Tüm Asya ile eşitlik, karşılıklı saygı, BM Şartı’nda ifadesini bulan ilkeler, ortak değerler ve uyum üzerinden yepyeni bir enerji yakalamak istiyoruz. Bu yaklaşım, sahada ve masada güçlü olan girişimci ve insani dış politikamızın temel özelliklerini yansıtacak. Asya’yı bir bütün olarak kucaklamamız için gereken araçları, devlet, özel sektör, üniversite ve halklarımızın iş birliği zemininde geliştireceğiz. Eğitim, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret, teknoloji, kültür, siyasi diyalog dâhil geniş bir yelpazede düşüneceğiz. Amacımız Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki birleştirici konumunu pekiştirmek, sürdürülebilir kalkınmamıza ve bir bilgi toplumu olarak ilerleyişimize katkıda bulunmaktır.”



Şanghay’la ilişkiler derinleşecek

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu’nun ilan ettiği ‘Yeniden Asya’ açılımın en önemi ayaklarından birisi Türkiye’nin tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasındaki rolü. Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan güzergâhını izleyecek Yeni İpek Yolu’nun Avrupa’ya açılan kapısı Türkiye olacak. Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol” projesi dünya ticaretinin karakterini değiştirirken, projenin en önemli parçasının Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Türkiye oluşturuyor. Yeni İpek Yolu hem deniz hem de karada birçok liman, demiryolu ve karayolunu kapsıyor. Türkiye dev projenin önemli saç ayaklarından birisini oluştururken, İpek Yolu’nun Trans-Hazar koridoru olarak ifade edilen hattında ana aktörlerden biri oldu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nı da kapsayan koridor, Çin’den Avrupa’ya, Rusya’dan Güney Asya ve Afrika’ya kadar ulaşımı da kolaylaştıracak.

Türkiye, ‘Yeniden Asya’ açılımı kapsamında Asya’daki gelişmelere daha çok mesai harcayacak. Siyasi anlaşmazlıklarda arabuluculuk üstlenecek. Asya ülkeleri ile ortak projelerde yer alacak. ‘Şanghay 5’lisi’ olarak bilinen Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerle ilişkileri derinleştirecek. Güvenlik, terörle mücadele, ulaştırma ve enerji gibi alanlarda işbirliği yapılacak. Yeni Asya açılımı çerçevesinde ayrıca şu anda Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Diyalog Partner Platformu statüsüne sahip olan Tükiye’nin gözlemcilik statüsüne yükselmesi de bekleniyor.



MillÎ silahlar Asya’da boy gösterecek

Son dönemde yükselişe geçen Türk savunma sanayisi, yerli ve mili projeleri dünya pazarına açılıyor. Bu kapsamda Asya ülkeleri birinci sırada yer alırken, ‘Yeniden Asya’ açılımı ile yerli ve mili savunma sanayi ürünleri Asya’da daha çok yer yer alacak. Özellikle Pakistan, Malezya ve Endonezya ile savunma sanayinde yeni anlaşmalar, ortaklıklar ve işbirliği yapılacak.

Açılım kapsamında Türkiye’nin, ortak dil, tarih ve kültürel bağlarının bulunduğu Türk Cumhuriyetleri de önemi bir rol üstleniyor. Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerin ivme kazanması ve yeni işbirliği alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca, Asya’nın en önemli ülkelerinden Japonya ile de daha yakın siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin tesisine önem verilecek.