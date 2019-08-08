Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu" toplantısının ardından alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk lirasının değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koymaktadır."

"Seçimsiz süreci fırsat olarak görüyoruz"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için bir fırsat olarak görüyoruz. 35 eylemi hayata geçirme kararı aldık. Bu eylemler iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecek." dedi.

Oktay, "Yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi amacıyla firmalara finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacak." diye konuştu.

Sektörel yol haritaları oluşturulacak



Oktay, üretim ve ihracat amaçlı ithalatta, yerinde gümrükleme uygulamasının hayata geçirileceğini, yatırım süreçlerini hızlandırmak ve iyileştirmek amacıyla sektörel yol haritaları oluşturulacağını bildirdi.