Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Uzun süren görüşmeler neticesinde ABD ve Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge konusunda anlaşmaya vardı. Bundan sonraki aşamada Fırat’ın doğusunda ‘barış koridoru’nu inşa etmek için harekete geçilecek. İzlenecek yol haritasına göre, ilk etapta ABD ile birlikte Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezi kuracak. Faaliyetler ve sahadaki durum ABD’li ve Türk yetkililerin bulunacağı bu merkezden denetlenecek. Bölgede çıkacak olan problemler ile TSK ve ABD silahlı unsurlarının birbirleriyle çatışması yine bu merkez aracılığıyla önlenecek. Terör örgütü PYD/YPG’nin işgali altındaki alanda, derinliği yer yer 20-30-35 kilometre olacak şekilde bir güvenli bölge oluşturulacak. Bölgenin kontrolünü TSK sağlayacak. ABD’nin muhtemel bir oyalama ve zaman kazanma taktiklerine müsaade edilmeyecek. Kent konseyleri hayatın normal akışını sağlamakla görevli olurken terörden temizlenen bölgelerin istikrarı için bütün güvenlik tedbirleri alınacak. Mahallî bir polis ve asayiş gücü oluşturulacak.

TSK BÖLGEYE AYAK BASACAK

Gazetemize konuşan Savunma ve Güvenlik Uzmanı Mithat Işık, ABD ve Türkiye arasında varılan mutabakatı ve izlenecek yol haritasını değerlendirdi. Işık, şunları söyledi:

ABD ve Türkiye’nin müşterek bir merkezin kurulması kararı ve barış koridorunda fikir birliğine varmalarını önemli bir gelişme olarak görüyorum. Derinlik ve mesafelere fazla takılıp kalmamak lazım. Burada önemli olan TSK’nın Fırat’ın doğusuna girmesi. Fırat’ın doğusuna girdiğimiz takdirde burada, etki ve ilgi sahamız daha da artacak. Bizim ayağımızı basmamızla beraber, orada yaşayan ve PYD/PKK yapılanmasına karşı olan halk daha da cesaretlenecek ve PKK’yı kendi topraklarından çıkaracaktır.

Halk burada; Fırat’ın batısında, Afrin’de olduğu gibi normal yaşantısına dönecek, hayatın normale dönmesiyle de PKK’dan uzaklaşacak. Dolayısıyla, derinlik ve mesafe konusundan ziyade ABD ile alınan kararların en kısa sürede fiiliyata geçirilmesi bakmalıyız. Derinlik arazinin yapısına göre bazı yerlerde 30, bazı yerlerde 20 kilometre olabilir.

SÜLEYMAN ŞAH YERİNE TAŞINMALI

Çekiç Güç’te Irak’ta kara gücümüz yoktu. Burada (Suriye) TSK’nın bizzat tanklarıyla toplarıyla beraber silahlı unsurları olacak. Fırat’ın doğusunda karada olacağız. Irak’ta durum farklıydı. Orada tamamen ABD’de uçakları Saddam’ın zırhlı araçlarının 36’ncı paralelin kuzeyinde geçişini önlüyordu.

Eylül ayı içerinde Süleyman Şah Türbesi’ni kendi toprağımız olan yere taşımakla bu işe başlamamız lazım. Süleyman Şah Türbesi’ni kendi yerine taşıdığımız zaman otomatikman 30 kilometre derinliğe ulaşmış oluyoruz.