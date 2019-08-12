Kaza, saat 19.00 sıralarından İznik-Orhangazi karayolu Çakırca köyünde meydana geldi. Plakasız motosikletin sürücüsü Ali A. (38) virajı alamayarak Orhangazi istikametinden gelmekte olan 16 JZP 49 plakalı kamyonun arka tekerleğine çarptı. Feci kazada, kasksız sürücü Ali A. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında oturan İsa G. ise yaralandı. Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kamyona çarpan kasksız motosikletli hayatını kaybetti
12.08.2019 - 20:53 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın İznik ilçesinde kamyona çarpan motosikletin kasksız sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarından İznik-Orhangazi karayolu Çakırca köyünde meydana geldi. Plakasız motosikletin sürücüsü Ali A. (38) virajı alamayarak Orhangazi istikametinden gelmekte olan 16 JZP 49 plakalı kamyonun arka tekerleğine çarptı. Feci kazada, kasksız sürücü Ali A. olay yerinde hayatını kaybetti. Motosikletin arkasında oturan İsa G. ise yaralandı. Yaralı İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen kamyon şoförü ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,trafik kazası,
643449 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/643449.aspx
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