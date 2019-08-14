Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, iki ayrı grubun lastik botlarla Kadırgaburnu sahilinden denize açıldığını tespit etti.

"TCSG-28" Bot Komutanlığınca bu bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 65 kişi yakalanarak kıyıya getirildi. Ahmetçealtı mevkisinden denize açılan Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 53 kaçak göçmenin ise "TCSG KB-4301" Bot Komutanlığınca yakalandığı bildirildi. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na getirilen 118 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.