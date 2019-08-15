Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA- Johnson’un dedesi Osmanlı İmparatorluğu’nun son bakanlarından Ali Kemal’in köyü olan Kalfat’ta yaşayanlar, hemşehrilerinin başbakan olmasını memnuniyetle karşıladı. İngiltere’den köye ziyaretçiler beklenirken, edinilen bilgiye göre İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott önümüzdeki günlerde köye giderek, Başbakan Johnson’un selamını hemşerilerine götürecek. İngiliz büyükelçinin dışında İngiltere’den önemli isimlerinde önümüzdeki süreçte köye gitmesi bekleniyor. Başbakanlarının dedesinin köyünü merak eden bazı İngilizlerin de köye ziyarete gittikleri ifade edildi. Köylülerin asıl ağırlamak istedikleri isim ise Boris Johnson. Johnson’ın bu yıl içinde yapılması beklenen Türkiye ziyareti kapsamında köyü ziyaret etmesi yönünde planlamaların yapıldığı da belirtiliyor.