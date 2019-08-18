Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir şirkette kalite müdürlüğüne bağlı iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kadın işçi, iddiaya göre, hamile olduğu gerekçesiyle işten kovuldu. 4. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur işçi, mesai arkadaşları ile uyumlu olmaması, iletişim sorunları yaşaması, yöneticisi ile saygı çerçevesine uymayan konuşmalar yapması ve görevlerini tamamlamaması gibi asılsız gerekçelerle işten çıkarıldığını öne sürdü. Anne adayı işçi, gerçek sebebin hamile kalması olduğunu iddia ederek, adil davranma ilkesine aykırılık sebebiyle ayrımcılık tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının tahsilini talep etti. İş mahkemesi hamilelik iddiasını yeterli bulmazken, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi temyiz aşamasında emsal bir karara imza attı. Davacının işten haksız olarak çıkarıldığının vurgulandığı Yargıtay kararında “Dosyadaki mevcut delil durumuna göre davacının hamileliği nedeniyle ayrımcılık yapılarak iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmakta olup kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir’’ denildi.