İlçeye bağlı Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı. Bakan Pakdemirli, yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi. Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli'nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
Bakan Pakdemirli, havadan yangın sahasını inceledi
19.08.2019 - 08:55 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 08:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
Etiketler : Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,İzmir,orman yangını,
644687 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644687.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER