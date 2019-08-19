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Teröristler Tel Rifat'tan saldırdı, misliyle karşılık verildi
19.08.2019 - 09:36 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur.
Etiketler : Teröristler,Tel Rifat,
644698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/644698.aspx
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