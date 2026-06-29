Hindistan'ın Delhi eyaletinde, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında elektrikli araç kullanımını artırmak için yeni teşvik paketini açıkladı. Elektrikli araçlara geçiş yapanlara 100 bin rupiye kadar (yaklaşık 1050 dolar) destek sağlanacak.

Hindistan'ın Delhi eyaletinde, araç kaynaklı hava kirliliğini azaltmak amacıyla elektrikli araç kullanımını teşvik edecek yeni bir destek paketi açıklandı.

Delhi Eyaleti Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yeni politikanın "hava kirliliğini önlemek ve temiz, sürdürülebilir ulaşıma geçişi hızlandırmak" amacıyla hazırlandığı belirtildi.

1050 DOLARLIK TEŞVİK

Yeni düzenleme kapsamında elektrikli araç satın alan veya eski aracını dönüştüren vatandaşlara 5 bin rupi (yaklaşık 53 dolar) ile 100 bin rupi (yaklaşık 1050 dolar) arasında değişen hurda teşviki verilecek.

Bunun yanı sıra fiyatı 3,5 milyon Hindistan rupisinin (yaklaşık 37 bin dolar) altında olan elektrikli otomobiller, yol vergisi ve tescil ücretlerinden muaf tutulacak.

30 BİNDEN FAZLA ŞARJ NOKTASI KURULACAK

Yeni Delhi Elektrikli Araç Politikası kapsamında başkent genelinde elektrikli araç kullanımını desteklemek için 30 binden fazla yeni şarj noktası kurulması planlanıyor. Politikanın 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni Delhi ve çevresindeki bölgeler, özellikle kış aylarında egzoz gazları, kömür ve odun kullanımı ile tarımsal atıkların yakılması nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Uzmanlar, bu durumun bölgede solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olduğunu belirtiyor.

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