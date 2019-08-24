Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

İncelemeler sırasında Üstel, Ersoy’a bölge hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ersoy’un Maraş bölgesindeki incelemesi yaklaşık 3 saat sürdü. Mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Ersoy, mülkiyet envanter çalışmasının tamamlanması sonrası Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteğin verilmesi için hazır olduklarını ifade etti. KKTC’nin Gazimağusa şehrine bağlı olan Maraş, 1974’te BMGK’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. KKTC’de 18 Haziran’da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, kapalı Maraş’ın açılması konusunda bir adım atılarak, uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1 Temmuz’da da Maraş’ı ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Özersay, kapalı Maraş’ta 25 Temmuz’da yapılan envanter çalışmasına katılarak, “Kapalı Maraş’taki statükoyu değiştirmekte kararlıyız” açıklamasını yapmıştı.