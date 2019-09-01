Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa K’nın “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankesör araması ya da diğer örgütle bağlantısını deşifre edecek programların bulunmadığı belirtilen Mustafa K’yı daha önce aynı hücrede bulunduğu 2 kişi teşhis etti. Şüphelilerden Ali Osman E, Mustafa K’yı Kara Harp Okulu’nda okuduğu dönemde kendisinden sorumlu mahrem imam “Miraç” kod adlı örgüt elemanı aracılığıyla tanıştığını kaydederek, teşhis etti. Diğer şüpheli Recep Ö. ise Mustafa K. için “Fetullah Gülen yapılanması içinde düzenlenen faaliyetlere, etkinliklere ve sohbetlere katılan polis okulu öğrencisi olarak belirttiğim şahıstır” dedi.

FETÖ ile bağlantısını kabul eden Mustafa K, ifadesinde 13 örgüt elemanını teşhis etti. Mustafa K, ayrıca görevli bulunduğu süre içerisinde Ermenistan’a gidip geldiğini anlattı.