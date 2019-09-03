Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rum tarafının hidrokarbonlar konusunda KKTC ve Türkiye’nin son dönemde verdiği mesajı anlaması gerektiğini belirten Erhürman “Hidrokarbonlar konusundaki tavrın iki sebeple barışa hizmet etmediğini Kıbrıs Rum tarafı da uluslararası toplum da çok net olarak görmeli. Birincisi, Kıbrıs’ta çözüme hizmet etmiyor. Kıbrıs Rum tarafında ‘Ortada böyle bir kaynak var ve bu kaynağı ancak birlikte kullanma ortamını oluşturursak kullanabiliriz’ oluşsa, bu onları çözüme motive eder. İkincisi, Kıbrıs Rum tarafı, Doğu Akdeniz’de sadece KKTC’yi değil, Türkiye Cumhuriyeti’ni de denklemin dışında tutmaya çalışıyor. Oysa Doğu Akdeniz’de Türkiye Cumhuriyeti son derece önemli bir ülkedir” dedi. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve KKTC’nin de bu denklemin içerisinde yer aldığı bir yapının kurulması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Böyle bir yapının kurulması Doğu Akdeniz’de belki de on yıllar boyunca barışı güvence altına alabilecek bir şeydir. Bu bir anlamda bir fırsattır. Böyle bir fırsatı kötü kullanırsanız, bu büyük bir tehdide dönüşebilir” diye konuştu. Erhürman, hidrokarbonların Türkiye üzerinden aktarılmasının ekonomik olarak da en doğru tez olduğunun da altını çizdi.

ORTAK KOMİTE KURULMALI

CTP Genel Başkanı Erhürman, mevcut şartlarda Kıbrıs Türk tarafı ile Rumlar arasında hidrokarbonlar konusunda ortak bir komite kurulabileceğini söyledi. Bu şekilde sürecin birlikte yönetilebileceğine işaret eden Tufan Erhürman, “Bu nokta da Rum lider Nikos Anastasiadis’in ‘bir komite kurarız, o da size bilgi verir’ demesi, Kıbrıs Türk halkının 1960 Anayasası’ndan kaynaklanan haklarına uygun değil” dedi.