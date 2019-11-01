Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştirdi. Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.