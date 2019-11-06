Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On iki maddelik raporda “CHP tarafından temin edilen bayrağın tören alanındaki inşaat hâlindeki bir binaya asıldığı” iddiasına cevaben, “bayrağın Çubuk Belediyesi tarafından binaya asıldığı” bilgisi yer aldı.

CHP’nin raporunda “Cenaze töreninin yerinin ve saatinin değiştirildiği” iddiası da yalanlandı.

CHP’nin “Kılıçdaroğlu’nun törene katılacağı bilgisinin mülki makama ve jandarmaya haber verildiği” iddiasına ilişkin ise raporda, Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibinden birinin törenden üç saat önce Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü telefonla arayarak törenle ilgili bilgi aldığı ancak katılım konusunda bilgi vermediği belirtildi.

Cenaze törenine protokolün yanı sıra 10-12 bin arasında kişinin katıldığı aktarılan raporda, tüm koruma tedbirlerine rağmen Osman Sarıgün’ün araçların arasından girerek Kılıçdaroğlu’na fiziki saldırıda bulunmasına mani olunamadığının müşahede edildiği belirtildi.

Raporda, Kılıçdaroğlu’nun saldırının ardından misafir olduğu eve götürülene kadar güvenlik güçlerince “cansiparane” bir şekilde korunduğu fotoğraflarla anlatıldı, jandarma ve emniyetin evin etrafında tedbir aldığına işaret edildi.

CHP’nin “incelenen veya soruşturma kapsamına alınan şahıslar arasındaki bağ” iddiasına da cevap verilen raporda “Yürütülen idari tahkikatta olayın örgütsel herhangi bir bağlantısının olduğu ya da herhangi bir şekilde tören öncesinde planlanıp organize edildiği yönünde hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır” açıklamasında bulunuldu.