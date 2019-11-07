Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde hayat normale dönmeye başladı. Bölgede bir yandan elektrik, su, sağlık gibi hizmetlerde hızlı bir şekilde iyileştirmeler yapılırken, Suriye Geçici Hükûmeti Savunma Bakanlığına bağlı askerî mahkeme de oluşturuldu. İcra edilen faaliyetler esnasında olabilecek insan hakları ihlalleri ve hukuki problemleri çözmek maksadıyla Resülayn ve Tel Abyad bölgesinde Suriye Geçici Hükûmeti Savunma Bakanlığına bağlı askerî mahkeme sükûneti sağlayacak. Askeri mahkeme yapılanmasında cinayet ile soruşturma ve tahkikat mahkemesi görev yapacak. Cinayet mahkemesinde başkan ve iki üye bulunurken soruşturma ve tahkikat mahkemesi de başkan ve üç üyeden müteşekkil olacak. Askerî mahkemede toplamda 12 savcı görev yapacak. Vakaların incelenmesi, varsa suçların araştırılması ve suçluların kurulan mahkemelerde yargılanması hedefleniyor.