Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la yapacağı görüşme öncesinde ‘ABD yönetiminin tutarsız, dengesiz ve samimiyetsiz’ olduğunu söyleyerek “Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı’mızın yanındadır” dedi. Yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-ABD arasındaki kronik sorunların çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirten Bahçeli şunları söyledi: Bölgesel ve küresel gelişmelerin sarpa sarıp ülkemizin etrafındaki sinsi kuşatma serpilip sertleşmişken Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesi daha anlamlı, daha önemli bir hâle gelmiştir. Dileğimiz iki ülke arasındaki kronik sorunların köklü çözümlere kavuşturulmasıdır. Trump’ın mektup anarşisi, yaptırım resti, aba altında sopa gösterme densizliği pişkince ve bayağı şekilde sürmektedir. ABD yönetimi tutarsız, dengesiz, samimiyetsizdir. Şu hususu bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti tamamıyla Sayın Cumhurbaşkanı’mızın yanındadır. ABD’deki zirve görüşmesinden çıkacak sonuç ne olursa olsun Türkiye tek yürektir. Ülkemiz çaresiz ve mahkûm ülke değildir.