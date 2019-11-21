Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvacık Kadırga burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 14 erkek, 12 kadın, 17 çocuk toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.