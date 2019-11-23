Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paylan “Cerablus’ta 100-200 Ermeni vardı, çoğu göçtü. Bir aile kalmış geriye, tek bir Ermeni aile kalmış, adları da Artin ve Siron. Bunları baskıyla Müslüman yapmışlar geçenlerde, adlarını Maruf ve Fatma koymuşlar” dedi. Bunun üzerine Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar söz konusu ailenin Cerablus’ta olduğunu belirterek, Paylan’ın verdiği örneğin doğru olmadığını belirtti. Akar, Tugay Komutanı tarafından söz konusu aileye yapılan ziyaretin fotoğraflarını da gösterdi. Komisyon toplantısına verilen aranın ardından yeniden söz alan Paylan, araştırma yaptığını, söz konusu ailenin DEAŞ’ın bölgede olduğu dönemde baskı yaşadığını, sonrasında tekrar kendi inançlarına dönebildiğini söyledi ve Akar’dan özür diledi.