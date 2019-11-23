Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan Cerablus’ta yaşayan Ermenilerden 82 yaşındaki Aduryan, Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan sonra huzurlu bir hayata kavuştuklarını söyledi. Aduryan, Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) kontrolündeki ilçede kimseden baskı görmediklerini vurguladı.

Çilingiryan da DEAŞ gittikten sonra ilçede rahat nefes almaya başladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnet duyduğunu dile getiren Çilingiryan, şöyle devam etti:

“İlk olarak sana çok selam gönderiyorum. Ellerinden öperim. Sen bize hürriyetimizi verdin. Sayende nefes aldık. Allah Özgür Ordudan da razı olsun. Şükürler olsun ki sen ve askerlerin, arkadaşların bize ulaştınız. Adamların gelip bize çok hürmet ediyor. Sana yüz ve binlerce kez teşekkür ederim. Özgür Ordu ve Türk askeri dini özgürlük sağladı. Erdoğan bir ağabey, benim için her şeyden önce o gelir. O gerçek bir insan. Çok hassas birisi.”

ARTIK TAM ÖZGÜRÜZ

Siron Çilingiryan, DEAŞ döneminde baskı gördüklerini anlatarak, “Eskiden nereden nereye geldiğimize bile karışırlardı. Ancak şimdi tam özgürlük var. Yani şu an bu özgürlük, Özgür Ordu ve Türk ordusu sayesinde. Bunu sağlayan Erdoğan çok yaşasın. Artık tam özgürüz. Tıpkı yeniden doğmuş gibiyiz” ifadelerini kaydetti.

‘BASKI İDDİALARI YALAN’

Türk ordusu ve SMO’nun Hristiyanlara baskı yaptığı yönünde söylentilere tepki gösteren Çilingiryan, “Kesinlikle doğru değil oğlum. Öyle bir şey kesinlikle olmadı. Burada işini düzgün yaparsan sana kimse karışmaz. Herkes özgürce yaşıyor. Kafamızı yastığa koyduğumuzda çok rahatız, çünkü arkamızda Erdoğan gibi adam ve Özgür Ordu var” diye konuştu.