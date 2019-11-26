PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi. Kaya, “HDP’liler bu binayı boşaltmışlar, zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz. Tehdit herkese geliyor, ben Mardin’e birkaç sefer gittim, komşularım korkudan ziyaretimize gelmiyor. Benim evim Derik’te evimde cam çerçeve bırakmadılar” dedi.
PKK yandaşları cam çerçeve bırakmadı
26.11.2019 - 03:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evlatlarına kavuşmak adına HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 84’üncü gününde de devam ediyor.
Etiketler : evlat nöbeti,diyarbakır hdp,hdp pkk,
664958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664958.aspx
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