Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi. Kaya, “HDP’liler bu binayı boşaltmışlar, zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz. Tehdit herkese geliyor, ben Mardin’e birkaç sefer gittim, komşularım korkudan ziyaretimize gelmiyor. Benim evim Derik’te evimde cam çerçeve bırakmadılar” dedi.