Bakanlıktan yapılan açıklamada, Davul Tepe üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğu belirtilerek "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
İçişleri bakanlığı: Yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personeli şehit oldu
28.11.2019 - 09:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 09:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Etiketler : İçişleri bakanlığı,
665362 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665362.aspx
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