Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Resülayn'da arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin içerisine tüneller kazılarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul tespit etti. Okulun içerisinden başlayıp çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı.