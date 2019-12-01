MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Resülayn'da arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerin içerisine tüneller kazılarak kullanılamaz hale getirdiği bir okul tespit etti. Okulun içerisinden başlayıp çevre binalara kadar uzanan tüneller kullanılamayacak şekilde kapatıldı.
MSB: Resülayn'da teröristlerin kazdığı tüneller kapatıldı
01.12.2019 - 14:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Resülayn'da PKK/YPG'li teröristlerce açılan tünellerin kullanılamayacak şekilde kapatıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : msb,resulayn,tünel,story_,
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