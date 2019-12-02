Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rejimin İdlip’te masum insanların ölümüne neden olan insanlık dışı hava saldırıları devam ediyor. Bugün iki pazar yeri ve sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yapılan saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 14 masum sivil hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı” denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlip açıklaması
02.12.2019 - 15:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 15:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejiminin İdlip’te sivil halkın yoğun olduğu bölgelere yaptığı hava saldırılarında 14 sivilin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
666236 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666236.aspx
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