Türkiye ile KKTC arasında 2011’deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki “ana karalar arası ortay hat” C, D ve E noktalarıyla işaretlendi. Libya ile imzalanan mutabakat muhtırası ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi.
Ankara bu hamlesiyle, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve ikmal yolları üzerine kurulan oyun alanında hukuki bir zemin ve siyasi üstünlük elde etti. Öte yandan Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma Atina’yı da şaşkına çevirdi. Yunan medyası “Türkiye’den Doğu Akdeniz’de şah mat” başlıkları attı.
Haritayı artık biz çiziyoruz
03.12.2019 - 03:21 | Son Güncelleme: 03.12.2019 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçen hafta Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’ndan sonra Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını gösteren harita Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Türkiye ile KKTC arasında 2011’deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki “ana karalar arası ortay hat” C, D ve E noktalarıyla işaretlendi. Libya ile imzalanan mutabakat muhtırası ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi.
Etiketler : doğu akdeniz,libya anlaşma,
666300 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666300.aspx
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