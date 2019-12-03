Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile KKTC arasında 2011’deki anlaşmada belirlenen hat A ve B noktaları gösterilen haritada, Türkiye ve Mısır arasındaki “ana karalar arası ortay hat” C, D ve E noktalarıyla işaretlendi. Libya ile imzalanan mutabakat muhtırası ile belirlenen noktalar ise E ve F şeklinde gösterildi.

Ankara bu hamlesiyle, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ve ikmal yolları üzerine kurulan oyun alanında hukuki bir zemin ve siyasi üstünlük elde etti. Öte yandan Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma Atina’yı da şaşkına çevirdi. Yunan medyası “Türkiye’den Doğu Akdeniz’de şah mat” başlıkları attı.