Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün imzasıyla kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yürütülen soruşturmalara ilişkin genelge yayınlandı. Genelgeye göre “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları” yaygınlaşacak ve cumhuriyet savcılarının uzmanlaşmaları sağlanarak, mecburi durumlar dışında kadına yönelik şiddet vakalarına bu bürolardaki savcılar bakacak. İşte yedi maddelik genelge...

1- Başsavcılıklar bünyesinde ‘Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu’ kurulacak. Bu alanda uzmanlaşacak olan savcılar, mecburi kalmadığı sürece başka işte görevlendirilmeyecek.

2- Şikâyet başvuruları doğrudan polise havale edilmeyecek. Öncelikle savcı ayrıntılı ifade alacak ardından polis devreye sokulacak.

3- Soruşturma konusunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi, belge ve delil zamanında eksiksiz ve ayrıntılı şekilde toplanacak.

4- Mağdurun daha önce başka şikayetinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Şiddet tespiti halinde koruma tedbirlerine başvurulacak.

5- İfade, tutanak, belge, ses ve video kaydı gibi delillerin internet ve sosyal medya gibi platformlarda paylaşılmasının önüne geçilecek.

6- Özel hayatın gizliliği, mahremiyet hakkı, lekelenmeme hakkı, kişisel verilerin korunması gibi temel hakların korunmasına önemle riayet edilecek.

7- Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın hayat hakkının korunmasını sağlamak amacıyla koruma altına alma tedbiri hususunda karar verilmek üzere gereğinin takdiri için mülki amire bildirilecek.