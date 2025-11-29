Süper Lig’in 14. haftasında Rizespor ile Kayserispor kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Mücadele, yayın bilgileri ve muhtemel 11’leriyle maç günü araştırmalarında öne çıkıyor.

Ligde farklı hedefler için sahaya çıkacak olan Çaykur Rizespor ile Kayserispor bugün Çaykur Didi Stadyumu’nda karşılaşacak. Rizespor geçtiğimiz hafta aldığı 5-2’lik Fenerbahçe mağlubiyetini telafi etmeyi amaçlarken Kayserispor düşme hattından uzaklaşmak için deplasmanda puan arayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Rizespor-Kayserispor mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın olarak açıklandı. Kritik mücadele, iki takım açısından da sezonun gidişatını etkileyebilecek önem taşıyor.

RİZESPOR KAYSERİSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Mücadele, beIN Sports 1’in uydu, kablo ve dijital platformlardaki yayınları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. beIN Connect aboneleri de maç yayınına çevrim içi erişim sağlayabilecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Ailkulov, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Olawoyin, Emrecan, Sowe.

Kayserispor: Onurcan, Opoku, Denswil, Carole, Ramazan, Furkan, Bennasser, Benes, Mendes, Cardoso, Onugkha.

ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 29 Kasım Cumartesi günü saat 14.30’da başlayacak. Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadelenin sonucu hem alt sıraları hem de orta sırayı doğrudan etkileyecek.

İki takımın da kazanılması gereken bir maç olarak gördüğü mücadelede tempo yüksek olabilir. Rizespor iç saha avantajını kullanmak isterken Kayserispor kritik deplasman puanları peşinde olacak.

Editör:İREM ÖZCAN

