29 Kasım Cumartesi günü hem Süper Lig’de hem 1. Lig’de hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik karşılaşmalar futbolseverlerle buluşuyor. Günün öne çıkan mücadeleleri arasında Trabzonspor-Konyaspor maçı başı çekerken, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de de heyecan dolu maçlar ekranlara geliyor. İşte bugünün maç programı ve yayın bilgileri…

Süper Lig’den Premier Lig’e, Bundesliga’dan La Liga’ya kadar birçok önemli müsabaka bugün sahada oynanacak. 29 Kasım maç takvimi, saat bilgileri ve yayıncı kanallar günün erken saatlerinden itibaren taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi. Bugünün karşılaşmalarına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

14:30 Çaykur Rizespor-Kayserispor | beIN Sports 1

17:00 Gaziantep FK-Eyüpspor | beIN Sports 1

20:00 Trabzonspor-Konyaspor | beIN Sports 1

20:00 Kasımpaşa-Başakşehir FK | beIN Sports 2

1. Lig

13:30 Keçiörengücü-Iğdır FK | TRT Tabii Spor 6

13:30 Erzurumspor FK-İstanbulspor | TRT Spor

16:00 Van Spor FK-Serik Spor | TRT Spor

19:00 Sakaryaspor-Ümraniyespor | TRT Spor

29 KASIM MAÇ LİSTESİ

İngiltere Premier Lig

18:00 Manchester City-Leeds United | beIN Sports 3

18:00 Brentford-Burnley | beIN Connect

18:00 Sunderland-Bournemouth | beIN Sports MAX 2

20:30 Everton-Newcastle United | beIN Sports 3

23:00 Tottenham-Fulham | beIN Sports 3

İspanya Laliga:

16:00 Mallorca - Osasuna | S Sport, S Sport Plus

18:15 Barcelona - Alaves | S Sport, S Sport Plus

20:30 Levante - Athletic Bilbao | S Sport, S Sport Plus

23:00 Atletico Madrid - Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus

İtalya Serie A:

17:00 Parma - Udinese | S Sport, S Sport Plus

17:00 Genoa - Verona | S Sport Plus

20:00 Juventus - Cagliari | S Sport, S Sport Plus

22:45 Milan - Lazio | S Sport, S Sport Plus

