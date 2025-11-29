Bugün hangi maçlar var? 29 Kasım maç listesi
29 Kasım Cumartesi günü hem Süper Lig’de hem 1. Lig’de hem de Avrupa’nın önde gelen liglerinde kritik karşılaşmalar futbolseverlerle buluşuyor. Günün öne çıkan mücadeleleri arasında Trabzonspor-Konyaspor maçı başı çekerken, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Serie A ve Ligue 1’de de heyecan dolu maçlar ekranlara geliyor. İşte bugünün maç programı ve yayın bilgileri…
Süper Lig’den Premier Lig’e, Bundesliga’dan La Liga’ya kadar birçok önemli müsabaka bugün sahada oynanacak. 29 Kasım maç takvimi, saat bilgileri ve yayıncı kanallar günün erken saatlerinden itibaren taraftarların en çok araştırdığı başlıklar arasına girdi. Bugünün karşılaşmalarına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig
14:30 Çaykur Rizespor-Kayserispor | beIN Sports 1
17:00 Gaziantep FK-Eyüpspor | beIN Sports 1
20:00 Trabzonspor-Konyaspor | beIN Sports 1
20:00 Kasımpaşa-Başakşehir FK | beIN Sports 2
1. Lig
13:30 Keçiörengücü-Iğdır FK | TRT Tabii Spor 6
13:30 Erzurumspor FK-İstanbulspor | TRT Spor
16:00 Van Spor FK-Serik Spor | TRT Spor
19:00 Sakaryaspor-Ümraniyespor | TRT Spor
29 KASIM MAÇ LİSTESİ
İngiltere Premier Lig
18:00 Manchester City-Leeds United | beIN Sports 3
18:00 Brentford-Burnley | beIN Connect
18:00 Sunderland-Bournemouth | beIN Sports MAX 2
20:30 Everton-Newcastle United | beIN Sports 3
23:00 Tottenham-Fulham | beIN Sports 3
İspanya Laliga:
16:00 Mallorca - Osasuna | S Sport, S Sport Plus
18:15 Barcelona - Alaves | S Sport, S Sport Plus
20:30 Levante - Athletic Bilbao | S Sport, S Sport Plus
23:00 Atletico Madrid - Real Oviedo | S Sport, S Sport Plus
İtalya Serie A:
17:00 Parma - Udinese | S Sport, S Sport Plus
17:00 Genoa - Verona | S Sport Plus
20:00 Juventus - Cagliari | S Sport, S Sport Plus
22:45 Milan - Lazio | S Sport, S Sport Plus