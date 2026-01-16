Bursa'da küçük bir mezarın ağaç parçalarıyla çevrili olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler, bir bebeğin izinsiz şekilde defnedildiğini tespit etti. Polis, bebeğin ailesini arıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, küçük bir mezarın etrafının ağaç parçalarıyla çevrili olduğunu fark etti. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İZİNSİZ DEFNEDİLMİŞ!

Yapılan incelemede, bebeğin cansız bedeninin poşete sarılı halde kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiğini tespit edildi. Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Polis, bebeğin ailesinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

