İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri bu akşam Pisa ile Atalanta arasında oynanacak. Ligin alt sıralarında kalma mücadelesi veren Pisa ile Avrupa kupaları hedefini sürdüren Atalanta’yı karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde ''Pisa-Atalanta maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi?'' merak ediliyor.

Serie A’da 20 hafta sonunda Pisa 13 puanla 19. sırada yer alıyor ve küme düşme hattında bulunuyor. Atalanta ise topladığı 31 puanla 7. sırada yer alırken, üst sıralara yaklaşma mücadelesini sürdürüyor. Peki, Pisa-Atalanta maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi, ne zaman?

Pisa-Atalanta maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İtalya Serie A karşılaşması bu akşam!

PISA-ATALANTA MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’da oynanacak Pisa-Atalanta maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Heyecanla beklenen mücadele Türkiye’de S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Pisa-Atalanta maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İtalya Serie A karşılaşması bu akşam!

PISA-ATALANTA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Pisa-Atalanta maçı Serie A mücadelesi şifreli yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen izleyicilerin ilgili platformlara aboneliklerinin bulunması gerekiyor.

Pisa-Atalanta maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İtalya Serie A karşılaşması bu akşam!

PISA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa-Atalanta maçı 16 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak. Arena Garibaldi Stadı’nda oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 22.45’te başlayacak.

Pisa-Atalanta maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İtalya Serie A karşılaşması bu akşam!

PISA-ATALANTA MUHTEMEL 11

Pisa: Scuffet, Calabresi, Canestrelli, Bonfanti, Toure, Marin, Aebischer, Angori, Tramoni, Moreo, Meister



Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Ahanor, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Scamacca



Haberle İlgili Daha Fazlası