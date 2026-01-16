La Liga’da 20. hafta heyecanı, Katalonya derbisiyle zirveye çıkıyor. Espanyol, RCDE Stadyumu’nda Girona’yı konuk edeceği mücadelede hem iç saha avantajını kullanmak hem de üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Futbolseverler ise ''Espanyol-Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?'' sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Manolo Gonzalez yönetimindeki Espanyol, sezonun geride kalan bölümünde topladığı 34 puanla La Liga’da 5. sırada yer alıyor. Konuk ekip Girona ise inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor. Michel’in öğrencileri, 21 puanla 13. basamakta bulunuyor. Sezon başındaki beklentilerin gerisinde kalan Girona deplasmandan almak istediği galibiyetle yeniden üst sıralara tırmanma ve Avrupa kupaları yarışına tutunma planları yapıyor. Peki, Espanyol-Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir, saat kaçta?

Espanyol-Girona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Muhtemel ilk 11

ESPANYOL-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

La Liga’nın 20. haftasında oynanacak Espanyol-Girona maçı futbolseverlerle S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranları üzerinden buluşacak. Mücadele, Espanyol’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RCDE Stadyumu’nda oynanacak.

ESPANYOL-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol ile Girona arasındaki kritik lig mücadelesi 16 Ocak Cuma günü oynanacak. Karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile 23.00’te başlayacak.

ESPANYOL-GIRONA MUHTEMEL 11

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Exposito, Lozano, Dolan; Fernandez, Milla

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Lemar, Martin, Gil; Vanat

