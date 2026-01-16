Trendyol 1. Lig’de 21. hafta mücadelesi Çorum FK ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmayla start alıyor. Sezonun ikinci yarısına güçlü bir dönüş yapmak isteyen Çorum temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemezken, ligde zorlu bir süreçten geçen Adana Demirspor ise genç kadrosuyla sahaya çıkacak. Çorum FK-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak edilirken detaylar da netleşti.

Ligde topladığı 32 puanla 7. sırada yer alan Arca Çorum FK, play-off hattından kopmamak adına kritik bir sınava çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Amed SK deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası iç sahada oynanacak maç, kırmızı-siyahlılar için oldukça mühim. Sezon boyunca yaşadığı mali sorunlar ve puan silme cezaları nedeniyle lig tablosunun son sırasında bulunan Adana Demirspor ise Çorum deplasmanına tüm gücüyle çıkacak. Peki, Çorum FK-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’in 21. haftasında oynanacak Çorum FK-Adana Demirspor maçı TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak.

ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Çorum FK ile Adana Demirspor arasında oynanacak kritik karşılaşma TRT Spor tarafından şifresiz olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig’in 21. hafta açılış mücadelesi olan Çorum FK-Adana Demirspor maçı 16 Ocak Cuma günü Çorum Şehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.

ÇORUM FK-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

TFF açıklamalarına göre Çorum FK-Adana Demirspor maçında hakem Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Karşılaşmada Barış Çiçeksoyu ve Mehmet Dura yardımcı hakem olarak görev yapacak, dördüncü hakem ise Onur Can Dolğun olacak. VAR koltuğunda Erkan Özdamar, AVAR’da ise Osman Gökhan Bilir yer alacak.

