UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı ocak ayı itibarıyla yeniden yükselirken, Galatasaray’ın Atletico Madrid ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde gözler bilet satışlarına çevrildi. RAMS Park’ta oynanacak dev karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen sarı-kırmızılı taraftarlar ''Galatasaray Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar?'' sorularına cevap arıyor.

Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında sahne alacak Galatasaray Atletico Madrid mücadelesi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma İstanbul’da RAMS Park’ta sahne alacak. Avrupa arenasında kritik öneme sahip olan karşılaşma öncesi Galatasaray Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak merak ediliyor.

Galatasaray Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti fiyatları

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray Atletico Madrid karşılaşmasının biletlerinin, kulübün genel satış takvimine paralel olarak maçtan birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor. Bu nedenle de Galatasaray Atletico Madrid maç biletlerinin 18 Ocak 2026 Pazar günü satışa çıkacağı öngörülüyor. Fakat Galatasaray Kulübü tarafından henüz bilet satış tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Satış duyurusunun önümüzdeki günlerde kulübün resmi kanallarından paylaşılması bekleniyor.

Galatasaray Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti fiyatları

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu an için netlik kazanmış değil. Resmi bilet satış duyurusu yapılmadığı için kategorilere göre fiyatlar açıklanmadı. Galatasaray’ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde RAMS Park’ta oynadığı önceki iç saha maçlarında bilet fiyatlarının 2.000 TL ile 40.000 TL arasında değiştiği biliniyor. Atletico Madrid maçında da benzer fiyat aralıklarının uygulanması bekleniyor.

Galatasaray Atletico Madrid maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti fiyatları

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Galatasaray Atletico Madrid mücadelesi, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftası kapsamında 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma, İstanbul’da RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası