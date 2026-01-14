UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe, lig aşamasının 7. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa’yı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. ''Guendouzi Aston Villa maçında oynayacak mı?'' sorusu gündemde yerini alırken ''Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı?'' sorularının cevapları da netlik kazandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde 11 puanla 12. sırada yer alan Fenerbahçe, bu maçı kazanarak ilk 8 yarışında güçlü bir adım atmak istiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertlilerin maç kadrosunun nasıl şekilleneceği en büyük merak konusu. Peki, Guendouzi Aston Villa maçında oynayacak mı? Fenerbahçe-Aston Villa maçı ne zaman, maç biletleri satışa çıktı mı?

Guendouzi Aston Villa maçında oynayacak mı? Fenerbahçe-Aston Villa maçına geri sayım!

GUENDOUZI ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Guendouzi, Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek. UEFA Avrupa kupaları talimatlarına göre lig aşamasında oynanacak son iki maç öncesinde transfer edilen futbolcular UEFA kadrosuna eklenemiyor. Guendouzi, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev alabilecek ancak Avrupa Ligi’nde Aston Villa karşısında sahada olmayacak.

Guendouzi Aston Villa maçında oynayacak mı? Fenerbahçe-Aston Villa maçına geri sayım!

YENİ TRANSFERLER AVRUPA’DA OYNAYABİLİR Mİ?

Ara transfer döneminde yapılan takviyeler, UEFA listesine ancak lig aşaması tamamlandıktan sonra eklenebiliyor. Kulüpler eleme ve play off turlarından itibaren geçerli olmak üzere en fazla üç yeni oyuncuyu Avrupa kadrosuna yazabiliyor. Kural gereği Fenerbahçe’nin ara transferde kadroya dahil ettiği isimler sadece Türkiye’deki resmi karşılaşmalarda oynayabiliyor.

Guendouzi Aston Villa maçında oynayacak mı? Fenerbahçe-Aston Villa maçına geri sayım!

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Aston Villa maçı 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Mücadele Chobani Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayımlanması bekleniyor.

Guendouzi Aston Villa maçında oynayacak mı? Fenerbahçe-Aston Villa maçına geri sayım!

FENERBAHÇE ASTON VİLLA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri satışa çıktı. Kulüp tarafından açıklanan takvime göre biletler önce Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyelerine, ardından Fenerbahçe Kart sahiplerine sunuldu. Genel satış ise 14 Ocak Çarşamba günü başladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası