Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de yeni transferden kötü haber: Devam edemedi
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Anthony Musaba şoku yaşandı.
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kanat forveti Anthony Musaba, Türkiye Kupası'ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlandı.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Musaba, karşılaşmanın 23. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle devam edemedi.
Oyundan alınan Anthony Musaba'nın yerine Mert Müldür dahil oldu.
