AK Parti Genel Merkezi'nin oluruyla atanan Mimar Musa İhsan Uğuz, 1999-2019 arasında Çatalzeytin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.
Uğuz'un, AK Parti'de 2020 yılı içerisinde gerçekleşecek kongreye kadar mevcut yönetimle görev yapacağı, kongrede de ilçe başkanlığına aday olacağı öğrenildi.