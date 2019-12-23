Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - Libya ile ‘deniz yetki alanları sınırlandırma’ ve askerî iş birliği anlaşmaları gündemdeki yerini korurken; Türkiye, 2011 yılından bu yana iç savaşın yaşandığı ülkeye insani yardım faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor. Arap Baharı sonrasındaki süreçte siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Libya’da siyasi krizin çözümüne yönelik tüm çabaları desteleyen Türkiye, bir taraftan da Libya’ya yaptığı insani yardım faaliyetleri ve projeleriyle ülkedeki yaraların sarılmasına destek oluyor. Bu kapsamda dünyanın birçok noktasına uzanan Türkiye’nin yardım eli TİKA ile Libya’da da; Osmanlı mirası camiler yenileniyor, ilaç ve tıbbı yardım desteği, eğitim ve ekipman desteği, yerinden edilmiş ailelere yardım, gıda yardımı ve teknoloji desteği sağlanıyor. İşte TİKA’nın Libya’daki insani yardım ve destekleri:



ÖĞRENCİLERE DESTEK: TİKA ve Libya Eğitim Bakanlığıyla, mesleki eğitim alanındaki iş birliği imkânlarının geliştirilmesi ve karşılıklı tecrübe paylaşımı başta olmak üzere; Türkiye’den mesleki eğitim alanında sahip olduğu tecrübe birikiminin Libya’ya aktarılması amacıyla bir dizi teknik iş birliği projeleri gerçekleştirildi. Meslek liselerine sanayi tipi dikiş makineleri, overlok makineleri ve ütü desteğinde bulunuldu.



ÇOCUKLAR UNUTULMADI: TİKA, Libya’nın Derne kentinde ilkokula giden 200 yetim çocuğa 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda unutmadı. Libyalı yetim çocuklara bugünde hediyeler verildi.



BİLGİSAYAR LABORATUVARI: TİKA, Libya Sosyal İşler Bakanlığı Yafren İli Şubesi ve Yafren Belediyesi iş birliğiyle ise Yafren Gençlik Sosyal Eğitim Merkezi ve Bilgisayar Laboratuvarı açıldı.



GIDA VE İLAÇ: Geçtiğimiz günlerde Misurata bölgesine ulaştırılan ilaçlar terör mağdurlarının tedavisinde kullanılmak üzere yetkililere teslim edilmişti. TİKA yine Libya’nın farklı bölgelerinden başkent Trablus’a gelen 200 göçmen aileye de yedi tonluk gıda yardımı yapmıştı. Belli aralıklarla yapılan gıda yardımları hâlihazırda devam ederken son olarak Libya’nın Yafren kenti ile doğu bölgesine, ihtiyaç sahibi ve yetimlerin olduğu 400 aileye ulaştırılmak üzere 14 ton gıda yardımı yapıldı.



TIBBİ MALZEME: TİKA, Trablus’un doğusunda bulunan ve 280 bin nüfusa sahip Zliten şehri ile mücavir bölgelere sağlık hizmeti sunan Zliten Eğitim Hastanesine tıbbi yardım ve ekipman desteği de sağladı. TİKA tarafından sağlanan ekipmanlar arasında elektrokardiyografi (EKG) cihazları, suni solunum ve tansiyon ölçme aletleri bulunuyor.



ENGELLİLER UNUTULMADI: Libya’nın Trablus ve Misurata kentlerinde ayrıca görme engelliler için TİKA ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle “Beyaz Baston Projesi” gerçekleştirildi.



İFTAR SOFRALARI

TİKA, Türkiye’nin Misurata Başkonsolosluğu bahçesinde Libyalı yetim ve mülteci çocuklara özel iftar programı düzenledi.



CAMİLER ONARILIYOR

Son olarak TİKA, Libya’daki Osmanlı-Türk eserlerinin restorasyonu ile başkent Trablus’ta kurulması planlanan Türk Libya Mesleki Eğitim Merkezi Projesi’ne yönelik çalışmaları kapsamında mühendis ve mimarlardan oluşan bir heyet, ülkeyi ziyaret etti. Teknik heyetin, başkent Trablus’un Medine-i Kadime bölgesinde bulunan Osmanlı-Türk eserlerini inceledi, çok sayıda eserin yeniden ağaya kaldırılması maksadıyla restorasyon çalışmaları başlatıldı.