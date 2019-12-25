Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü programını değiştirerek sürpriz bir şekilde Tunus'a gittti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir görüşme gerçekleştirecek.

HEYETTEKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere gittiği Tunuz'a az önce iniş yaptı. Ziyarette Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Fahrettin Altun ile İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

İLK KARELER GELDİ